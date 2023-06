Aquilani se ne va a Pisa: tra chi lo segue in nerazzurro e chi resta alla Fiorentina. Il punto

Manca solo l’ufficialità per l’approdo di Alberto Aquilani sulla panchina del Pisa, squadra di Serie B pronta ad accogliere l’ormai ex tecnico della Fiorentina Primavera nella sua prima avventura tra i professionisti. Aquilani, però, non sarà il solo a lasciare Firenze in direzione nerazzurra. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, infatti, lo seguiranno nella nuova avventura in terra toscana il suo vice Cristian Agnelli e il match analyst Alessandro Rubichini.

Chi invece sembra essere sicuro della sua permanenza in viola è il preparatore atletico Giuseppe Mazza, che dovrebbe affiancare il nuovo allenatore della Primavera viola. Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, in pole per il posto in panchina c’è Daniele Galloppa, che ha da poche ore concluso la stagione con la sua squadra U17 con la sconfitta in semifinale nazionale contro l’Inter. Rimane da decifrare invece il futuro di Matteo Testi, preparatore dei portieri, e Lorenzo Sandri, collaboratore tecnico.