Aquilani si affida a Sene e al rientrante Favasuli per cercare la semifinale di Coppa Italia: ecco la formazione ufficiale della Fiorentina Primavera

Calcio d’inizio alle ore 14 per Fiorentina-Atalanta, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera. Chi vince affronta il Genoa, che ha superato il Torino nell’altra sfida del tabellone. Mister Aquilani sceglie un 3-5-2 col solito Martinelli in porta, Biagetti, Krastev e Lucchesi davanti a lui. Kayode e Favasuli (tornato oggi dopo la squalifica di quattro giornate) saranno i quinti, con Amatucci in regia e Nardi e Vitolo ai suoi lati. Davanti riposa Toci, spazio per Sene, affiancato da Distefano. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Biagetti, Krastev, Lucchesi; Kayode, Nardi, Amatucci, Vitolo, Favasuli; Distefano, Sene. A disposizione: Tognetti, Vannucchi, Elia, Romani, Capasso, Berti, Baroncelli, Presta, Falconi, Vigiani, Toci, Harder, Spaggiari. Allenatore: Alberto Aquilani ATALANTA (3-5-2): Bertini; Regonesi, Tavanti, Tornaghi; Falleni, Muhameti, Chiwisa, Ghezzi, Regonesi; Bevilacqua, De Nipoti. A disposizione: Pardel, Del Lungo, Bernasconi, Roaldsoy, Riccio, Palestra, Guerini, Stabile, Perez, Colombo, Vavassori, Cellerino. Allenatore: Marco Fioretto.