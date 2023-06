Aquilani si è liberato dal contratto con la Fiorentina e ora può firmare. E un paio di giocatori viola potrebbero seguirlo

Il giorno della firma di Alberto Aquilani con il Pisa dovrebbe essere quello di domani. Terminati i tempi burocratici per liberarsi dal contratto con la Fiorentina, l’ex tecnico della Primavera viola potrà così cominciare la sua avventura con il club nerazzurro che si appresta ad affrontare il campionato di Serie B.

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, Aquilani potrebbe portarsi dietro dalla Fiorentina, Alessandro Bianco, che ha avuto come centrocampista centrale nella sua squadra, così come Filippo Distefano. Anche se, per quest’ultimo, ci sarà un po’ da attendere perché probabilmente la società viola vorrà testarlo nella prima fase stagionale.