Aquilani sorride per la vittoria, ma perde un tassello fondamentale in vista della Supercoppa contro l’Inter

Una notizia buona e una cattiva per Alberto Aquilani. La buona è che la sua Fiorentina, come vi abbiamo raccontato, ha battuto 2-1 il Napoli con il gol all’ultimo minuto di Vitolo portandosi momentaneamente al terzo posto nel campionato Primavera. La brutta è che, proprio durante questa partita, Costantino Favasuli è stato espulso.

Ciò significa che il giocatore, uno dei tasselli fondamentali della formazione di Aquilani, sconterà la squalifica non nel prossimo turno di campionato bensì nella gara di Supercoppa Italiana che si terrà mercoledì 25 contro l’Inter. Una sentenza già emanata nel momento in cui Favasuli, diffidato, aveva rimediato il primo cartellino giallo. La secondo ammonizione con conseguente rosso non ha cambiato di molto la sua posizione, se non per il fatto che rimarrà in diffida anche al rientro in campo.