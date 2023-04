Aquilani va a caccia della quinta finale consecutiva con il suo miglior undici: si rivede Toci davanti

Calcio d’inizio alle ore 17 per Fiorentina-Genoa, gara valida per la semifinale di Coppa Italia Primavera. In finale c’è già la Roma, che aspetta una fra le squadre che si sfideranno sul terreno del ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino. I Viola di mister Aquilani vanno a caccia della quinta finale consecutiva. Ma vediamo le scelte dell’ex centrocampista della Fiorentina per questa partita:

Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Biagetti, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Harder, Favasuli; Distefano, Toci. All. Alberto Aquilani.

Genoa (4-2-3-1): Sattanino; Gagliardi, Bolcano, Calvani, Sarpa; Palella, Lipani; Fini, Ambrosini, Accornero; Debenedetti. All. Agostini.

Per chi non potrà seguire la gara in tv (diretta su Sportitalia, canale 60) sarà disponibile la DIRETTA TESTUALE di FiorentinaNews.com, al link sotto riportato: