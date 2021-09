Aramu risponde a Brekalo: Venezia e Torino si dividono la posta in palio. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La sesta giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del Monday Night tra Venezia e Torino. Allo stadio Pier Luigi Penzo la sfida è terminata 1-1. Dopo un primo tempo piuttosto avaro di emozioni, nella ripresa sono i granata a passare in vantaggio: Singo arriva sul fondo e la mette dentro per Brekalo, che da pochi passi non può sbagliare. Il Venezia si getta in avanti e al 78′ trova il gol del pareggio. Djidji stende in area Okereke: arriva l’espulsione per il difensore di Juric, ma soprattutto il rigore per i padroni di casa che Aramu non fallisce.

Questa la nuova classifica di Serie A: Napoli 18, Milan 16, Inter 14, Roma, Fiorentina 12, Atalanta, Lazio 11, Empoli 9, Bologna, Juventus, Torino 8, Udinese, Sassuolo 7, Sampdoria, Verona, Genoa 5, Spezia, Venezia 4, Cagliari 2, Salernitana 1.