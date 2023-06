Arens: “Horn? Una leggenda del calcio tedesco, un’ottima occasione a parametro zero. Demirbay non sarebbe il sostituto di Amrabat, ha tutt’altre caratteristiche”

Il giornalista della Bild, nonché tifoso viola, Philip Arens, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di un portiere che piace molto alla Fiorentina, Timo Horn, e non solo:

“Una leggenda del Colonia, è da 21 anni in quella squadra, partendo dai pulcini. Gli ultimi due anni sono stati difficili, perdendo il posto da Schwabe. Credo che possa costituire un’ottima scelta per molte squadre essendo che arriva a parametro zero. Horn vuole sicuramente giocare, quindi in qualsiasi squadra sceglierà di andare, ci andrà per fare il titolare“.

E su Demirbay: “Arrivò al Bayer per 30 milioni, stabilendo il record di calciatore più costoso della storia del club. Poi non ha rispettato le aspettative iniziali, non giocando sempre titolare. Ha avuto molta concorrenza in stagione, soprattutto con Palacios. Al Leverkusen però probabilmente arriverà Xhaka dall’Arsenal”.

Infine aggiunge: “Il Leverkusen vorrà almeno 10 milioni per liberarsi di Demirbay. Non lo definirei un sostituto di Amrabat. Lui ha molta più qualità e ama giocare in attacco, al contrario del marocchino”.