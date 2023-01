Ariatti: “Il futuro di Cittadini sarà definito al termine della stagione. Fiorentina destinazione gradita”

Luca Ariatti, ex centrocampista della Fiorentina ed oggi procuratore anche del difensore di proprietà dell’Atalanta Giorgio Cittadini, ha parlato così del proprio assistito a Radio Bruno: “Cittadini sta facendo molto bene a Modena. L’idea è di completare la stagione lì e a al termine di essa si siederà al tavolo con il club per decidere il suo futuro. Molte squadre lo stanno cercando. La Fiorentina è una destinazione gradita per ogni giocatore”.