Ariatti: “L’Atalanta sembrava finita e invece è meritatamente prima. Non è vero che la Fiorentina ha giocato tanto”

Questo pomeriggio l’ex giocatore di Atalanta e Fiorentina Luca Ariatti, alla vigilia della partita tra le sue due ex squadre, ha rilasciato una lunga al Pentasport. Questi i temi toccati dall’ex centrocampista:

“Sicuramente l’Atalanta è stata fino ad oggi al primo posto con merito per quello che ha fatto vedere sul campo: è comunque ancora sul livello degli ultimi anni anche se ha cambiato molti giocatori. Se c’era un poi di curiosità nel capire come potesse partire questa squadra, e che l’effetto Gasperini potesse svanire da un momento all’altro, posso confermare che a Bergamo adesso c’è un rinnovato entusiasmo. E’ chiaro che l’Atalanta senza le coppe può concentrarsi maggiormente sul campionato e tornare in Champions League, alla Fiorentina sembra essere un po’ svanito l’entusiasmo della passata stagione m è anche vero che siamo soltanto nelle fasi iniziali e ci sarà ancora tempo per vedere i viola dove meritano”

Quanto influire la Conference League sulla Fiorentina: “La Fiorentina ha giocato una partita in casa ed una in Turchia, non è che abbia tante partite sulle gambe. Sicuramente adesso inizierà una fase delicata della stagione, con la conclusione del girone e una decina di partite di campionato, e le varie squadre dovranno attingere a tutti gli elementi della propria rosa. Bisognerà avere giocatori in grado di sostenere questi ritmi, quando io giocavo c’erano giocatori capaci di farlo ed altri no. L’Atalanta ha costruito una squadra fisica in grade di gestire il massimo sforzo in un calendario complesso”.

Infine ha concluso: “La Fiorentina quando quest’estate ha ufficializzato certi acquisti sfido chiunque a dire che non erano acquisti di un certo livello. Sono stati inseriti 4/5 elementi di livello come Barak, Mandragora e Jovic, l’organico è migliorato senza ombra di dubbio. Da questo punto di vista la società ha lavorato bene. Sicuramente qualche punto in classifica manca, e quindi è giusto pretendere il massimo da questi giocatori. Italiano è un professore, lo so perchè ci ho giocato insieme: è sempre stato un direttore d’orchestra”.