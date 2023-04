Armentano: “Firenze e la Fiorentina hanno bisogno di uno stadio ‘europeo’, non possiamo fermarci ora. Auspico un impegno collettivo per sostenere questo progetto”

Il capogruppo del Partito democratico Nicola Armentano esprime il suo parere sulla vicenda legata allo stadio ‘Artemio Franchi’ dopo la conferma che i fondi della Unione Europea non saranno destinati al restyling della struttura: “Grande amarezza per la decisione assunta dall’Unione Europea sul progetto di restauro e riqualificazione dello Stadio Franchi di Firenze. Vorrei ricordare il programma per la ristrutturazione dell’impianto del Campo di Marte è già stato avviato da tempo e non ci fermeremo. Siamo convinti che lo stadio della Fiorentina debba essere ristrutturato, così come tutta la zona adiacente, secondo i progetti già presentati. Non possiamo permetterci di non andare avanti con quanto è già stato deciso. Firenze è parte del piano di candidatura degli Europei di Calcio 2032. Firenze e la Fiorentina hanno bisogno di uno stadio “europeo”. Non possiamo presentarci con un impianto obsoleto ed inadeguato.

E prosegue: “Non raggiungere questo obiettivo sarebbe un danno grave per responsabilità che non ci appartengono. Andiamo avanti per recuperare un impianto che è anche un monumento nazionale vincolato dallo Stato e per riqualificare tutta la zona del Campo di Marte. Confidiamo nel lavoro di chi oggi è al Governo del Paese affinché sostenga questo progetto. Auspico un impegno collettivo per non disperdere un percorso già avviato”.