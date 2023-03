Aronsson prima spara poi si scusa (in parte): “Nessuno mi ha mai chiamato pu****a alla Fiorentina, non capivo l’italiano”

Hanno fatto scalpore le parole dell’ex giocatrice della Fiorentina Ronja Aronsson, che al podcast NSD Fotbollfredag aveva raccontato la sua esperienza con la maglia viola come davvero molto negativa (LEGGI QUI).

In particolare gravi le accuse secondo le quali, veniva offesa dopo gli errori commessi. Su Instagram, poi, ha ritrattato su questa parte, scrivendo nell’ultimo post pubblicato: “Stavo facendo un podcast la scorsa settimana e ho parlato della mia esperienza alla Fiorentina. Stavo lottando contro diverse cose a Firenze, una di queste era la lingua visto che non capivo una parola. Quando mi hanno tradotto le parole, qualcuno mi ha detto che l’espressione “porca troia” significa “sporca puttana”.

Non ho capito l’espressione, ma ora capisco che è come dire “porca merda” in inglese, come quando qualcosa non va come vorresti. Voglio anche sottolineare che nessuno ha mai offeso nessuno. Anche se non sono stata bene alla Fiorentina sono veramente dispiaciuta per questo malinteso, colpa la mia ignoranza”