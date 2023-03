Arrestati due tifosi del Sivasspor: C’è anche l’aggressore di Bianco. Processo per direttissima

Due tifosi del Sivasspor sono stati arrestati per essere scesi in campo durante la gara degli ottavi di finale di Conference League contro la Fiorentina. I due saranno portati oggi in tribunale e subiranno un processo per direttissima.

Tra questi c’è anche colui il quale ha aggredito fisicamente il centrocampista viola, Alessandro Bianco, provocandogli la frattura del naso con un pugno. Un episodio grave questo che sta provocando sdegno generalizzato e che sta trovando spazio in diversi organi di informazione in giro per l’Europa.

A dare la notizia dell’arresto dei due è Anadolu Agency.