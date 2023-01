Arriva da Verona il nome nuovo per il centrocampista da affiancare ad Amrabat

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, l’ultima idea per il centrocampo della Fiorentina è Ivan Ilic dell’Hellas Verona. Il serbo sarebbe il giusto profilo da affiancare ad Amrabat in regia e la società viola sembra intenzionata a giocare le proprie carte per lui, creando una coppia importante anche per il futuro.

La Fiorentina, infatti, non è intenzionata a lasciare partire il suo numero 34 per cifre di saldo, facendo valere anche il prolungamento automatico fino al 2025. In mezzo rimane anche Bianco, nonostante le numerose proposte di prestito.