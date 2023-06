Arriva finalmente l’ok: ci saranno i maxischermi al Franchi per la finale di Conference League

Fiorentina-West Ham sarà una finale seguitissima in quel di Firenze, soprattutto allo stadio Artemio Franchi. Il club gigliato ha infatti deciso di aprire l’impianto sportivo, per consentire ai propri tifosi di assistere alla finale di Conference League in un clima da stadio.

Adesso è definitivo: dopo gli ultimi problemi emersi in giornata, arriva la conferma della presenza dei maxischermi all’interno del Franchi. L’ok definitivo è stato dato dalla prefettura di Firenze e dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. All’interno del campo, dunque, ci saranno tre maxischermi, oltre al classico tabellone del Franchi. Una buona notizia per tutti i sostenitori viola che saranno presenti domani allo stadio.