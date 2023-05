Arriva il dato ufficiale dei biglietti per Basilea-Fiorentina: ecco quanti saranno i tifosi viola in Svizzera

Era auspicabile un vero e proprio esodo viola in Svizzera per la semifinale di ritorno di Conference League e così sarà. Saranno 1800 i tifosi della Fiorentina che giovedì sera saranno al St. Jakobs Park di Basilea per spingere la squadra di Italiano alla rimonta. Sold out dunque anche il settore ospiti, dopo che la società rossoblù aveva fatto sapere la scorsa settimana che ad essere esauriti erano tutti i biglietti disponibili per la partita nei settori riservati ai tifosi di casa.

Nel pomeriggio la Fiorentina ha rimesso in vendita i pochi biglietti rimasti per il settore ospiti, che dunque sarà completamente esaurito. La lunga fila di auto e pullman gigliati è pronta a partire in direzione Svizzera. Servirà tutto il supporto possibile dagli spalti per raggiungere la finale di Praga.