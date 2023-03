Arriva il momento di Sottil: E’ di nuovo una risorsa per la Fiorentina

Non è solo il 3-0 ottenuto in trasferta dalla Fiorentina a dare nuova fiducia al tecnico Vincenzo Italiano. L’allenatore gigliato è confortato anche dalla possibilità di avere tutta la rosa a disposizione, compresi il difensore Nikola Milenkovic e l’attaccante Riccardo Sottil.

A proposito dell’attaccante esterno, sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che questo è il suo momento ed è di nuovo una risorsa a tutti gli effetti per la Fiorentina. E’ improbabile che possa essere in campo dal primo minuto dopo oltre cinque mesi di assenza contro il Milan, ma adesso davvero inizia un nuovo percorso per lui.