Arriva il numero complessivo di partite giocate in stagione: solo il Manchester City fresco di Triplete si avvicina alla Fiorentina

Per la Fiorentina è stata una stagione molto lunga e dispendiosa. La squadra viola si è cimentata in un’avventura lunga ben 60 partite, contando anche il playoff di UEFA Conference League. Ebbene, nessuna squadra in Europa ha giocato più partite della Viola.

Il portale statistico BeSoccerPro ha divulgato il numero di partite giocate dalle 6 finaliste europee e la Fiorentina è in cima. Solo il Manchester City campione d’Europa e fresco di Triplete si avvicina ai numeri dei gigliati (58 gare giocate). Seguono: Inter a 56, Siviglia e West Ham a 55, Roma ‘solo’ a 52.