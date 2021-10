Arriva il report medico per Dragowski. Risentimento muscolare per l’estremo difensore viola

Arrivano i primi esiti in seguito all’infortunio accusato nei minuti finali contro il Napoli dal portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski. Si tratta di Un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra.

Non un infortunio quindi così grave come si poteva presumere dopo che l’estremo difensore viola si è accasciato a terra in lacrime. Seguiranno comunque altri aggiornamenti sulle sue condizioni.