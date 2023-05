Arriva il sì del Consiglio regionale toscano alla Commissione parlamentare d’inchiesta per la morte sospetta di atleti tra cui anche l’ex Fiorentina Beatrice

Come riporta La Nazione, il consiglio regionale della Toscana ha detto sì alla mozione del PD che ha chiesto una Commissione parlamentare d’inchiesta per alcune tragiche vicende che hanno riguardato atleti, soprattutto calciatori nel corso degli anni. Tra di loro c’è anche Bruno Beatrice, ex giocatore della Fiorentina che con i viola conquistò la Coppa Italia nel 1975. Dieci anni dopo, poi, all’atleta fu diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta che lo condusse alla morte.

“Attivarsi nei confronti del Parlamento affinché si valuti la possibilità di costituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle pratiche medico-sportive che hanno interessato atleti e calciatori negli scorsi anni, con particolare riferimento al periodo antecedente l’adozione delle normative di contrasto al fenomeno del doping”. Questo l’intento contenuto nella mozione approvata a maggioranza e proposta dal gruppo dem, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli.