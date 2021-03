Arriva la Juventus. Fiorini: “Vincere la Coppa Italia per la terza volta sarebbe traguardo storico. Vogliamo regalare una gioia a Commisso”

La Fiorentina, che ha vinto le ultime due edizioni della Coppa Italia Primavera, mercoledì sarà chiamata a difendere il trofeo nel difficile incontro dei quarti di finale contro la Juventus. Al Bozzi, alle ore 14.30, ci sarà una partita da dentro o fuori.

Il capitano viola, Mattia Fiorini, spiega sul match: “La Coppa Italia è un obiettivo al quale teniamo tantissimo perché abbiamo la possibilità, come successo negli ultimi due anni, di portare a casa un trofeo e anche questa volta ce la metteremo tutta per riuscirci e regalare una gioia alla proprietà; farlo per la terza volta consecutiva sarebbe un traguardo storico e l’ulteriore conferma del buon lavoro che stiamo facendo”.