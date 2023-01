Arriva la sanzione del Ministro Piantedosi: “A breve provvedimento di prevenzione bimensile per le trasferte di Roma e Napoli”

Erano attesi provvedimenti per le tifoserie di Roma e Napoli dopo quanto accaduto nei pressi dell’autogrill di Badia al Pino una settimana fa e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi l’ha confermato in conferenza stampa:

“Oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione sulle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi. Non potrò non fare a meno di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie”.