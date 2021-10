Arriva la seconda convocazione consecutiva con la Nazionale U21 per un giovane terzino viola

Da poco diramate le convocazioni di Paolo Nicolato per il doppio impegno della Nazionale Under21 italiana nelle qualificazioni agli Europei 2023. Tra i giocatori chiamati dal tecnico c’è anche Gabriele Ferrarini, terzino del Perugia ma di proprietà della Fiorentina, alla sua seconda chiamata consecutiva con la nazionale giovanile. Il calciatore classe 2000 era infatti stato convocato per la prima volta a inizio settembre, facendo il suo ingresso in entrambe le partite contro Lussemburgo e Montenegro.

Adesso gli impegni dell’Italia saranno venerdì 8 ottobre contro la Bosnia e martedì 12 ottobre contro la Svezia.