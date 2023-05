Arriva lo stop forzato per un giocatore viola. Multata la Fiorentina

Turno forzato di stop per il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta. L’argentino non potrà prendere parte alla trasferta di campionato contro il Napoli, perché è stato bloccato dal giudice sportivo per una giornata.

Già diffidato, Quarta ha rimediato un’ammonizione nella gara contro la Salernitana di mercoledì scorso e per questo dovrà stare ai box il prossimo match.

Inoltre multa da tremila euro comminata alla Fiorentina “per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni”.