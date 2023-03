Arriva una buona notizia per i tifosi viola in vista di Fiorentina-Sivasspor. Ma al Franchi…

Nessuna della due gare della Fiorentina contro il Braga sono state trasmesse in chiaro. Per la partita degli ottavi di finale di andata contro il Sivasspor, invece, la Fiorentina torna in chiaro sul digitale terrestre su TV8, canale 8 del telecomando.

Una scelta non difficile da parte dell’emittente, visto che giovedì 9 marzo alle 21.00 la formazione viola sarà l’unica tra le italiane impegnata nelle competizioni europee, visto che la Lazio è stata costretta ad anticipare la sua partita di Conference a domani.

Al Franchi, però, servirà tutta la carica dei tifosi viola per spingere la squadra a un buon risultato in vista del ritorno ostico in terra turca.