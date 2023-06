Arrivano conferme: sarà Galloppa l’allenatore della Fiorentina Primavera. Con lui Luca Antonelli

Ve lo avevamo raccontato qualche giorno fa in esclusiva (LEGGI QUI) che nella corsa per la panchina della Fiorentina Primavera c’era in netto vantaggio Daniele Galloppa, allenatore dell’U17 viola. Arrivano conferme sul suo nuovo ruolo, che sarà ufficializzato presumibilmente in questa settimana.

Insieme a lui, come riporta tuttomercatoweb.com, ci sarà l’ex difensore Luca Antonelli, classe ’87 che ha dato l’addio al calcio giocato nel 2022 dopo l’esperienza al Miami FC e che potrebbe ricoprire il ruolo di secondo allenatore. Cristian Agnelli, che ha ricoperto il ruolo di vice di Aquilani a Firenze, seguirà l’allenatore romano a Pisa.