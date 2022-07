Arteta convoca Torreira per la tournée negli Usa: futuro in Premier per l’ex viola?

Dopo l’inaspettato addio alla Fiorentina, resta ancora da definire il futuro di Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano, non riscattato dai viola per far spazio a Sofyan Amrabat, al termine del prestito annuale a Firenze è dovuto rientrare all’Arsenal anche se, come ripetuto spesso da lui stesso e dal suo entourage, la sua volontà è quella di restare a giocare in Italia. Per questo nelle ultime settimane Lazio e Roma hanno provato, senza successo, a convincere il classe ’96 a trasferirsi nella capitale.

Quest’oggi però il suo futuro potrebbe aver preso una specifica direzione. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da SkySportUk l’ex numero 18 gigliato, benché da sempre non sia stato ritenuto all’altezza dal tecnico dei Gunners, è stato convocato da Arteta per la tournée che il club inglese svolgerà tra qualche giorno negli Stati Uniti. Nonostante l’uruguaiano non metta piedi in campo dal 2020, che possa davvero fare ritorno in Premier League?