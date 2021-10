Arthur Cabral non si ferma più e, oltre alla Fiorentina, anche un’altra italiana mette gli occhi sul brasiliano

La Fiorentina aveva seguito Arthur Cabral anche in estate per rinforzare il reparto offensivo. Il suo nome è rimasto il lizza per il futuro vista anche la situazione di Dusan Vlahovic, ma intanto il prezzo del suo cartellino continua a salire, insieme al numero dei gol realizzati in stagione. La punta brasiliana del Basilea attualmente è a quota 21 gol segnati in 19 partite, un bottino davvero niente male.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com anche il Milan avrebbe messo gli occhi sull’attaccante, che viene attualmente valutato tra i 15 e i 20 milioni dagli svizzeri. Il mercato però riserva tante sorprese, soprattutto sulle cifre. E se il brasiliano continuasse con questa media realizzativa…