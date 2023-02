Artur Jorge: “Giusto annullare il gol alla Fiorentina, lo dimostrano le immagini. La squadra viola…”

L’allenatore del Braga Artur Jorge intervenuto nel post partita della partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Dopo la sconfitta dell’andata la squadra nel primo tempo è riuscita a segnare due gol, nonostante ci fosse anche il gran peso che ci siamo portati dietro. Però abbiamo dimostrato carattere, cercando di mettere in mostra una mentalità vincente. Questo era un momento ideale, perché c’era la possibilità dopo il doppio vantaggio per ribaltare il risultato. La partita di oggi era la più importante, da domani penseremo alle prossime”.

“Il gol annullato per me non è un errore. Secondo me la palla non era entrata ed è stato giusto non darlo alla Fiorentina, come dimostrano le immagini. Per quanto riguarda la squadra viola mi è piaciuta molto nel collettivo”.