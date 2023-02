L’allenatore dello Sporting Braga, Artur Jorge, ha espresso il proprio commento sulla batosta subita (0-4) contro la Fiorentina: “Non siamo stati capaci di giocare questa partita, ci sono state diverse circostanze che ce lo hanno impedito. Dopo il primo gol il nostro cammino è stato compromesso”.

Per i portoghesi cercare di rimontare sarà davvero durissimo per non dire impossibile. Ma la Fiorentina ha pienamente meritato di portare a casa un risultato simile.