Ascari a FN: “Un cambio d’agente per Vlahovic? Improbabile, la sintonia tra il centravanti e Ristic è totale. I tre giocatori che consiglio alla Fiorentina”

Il caso Vlahovic prosegue e continua a far discutere. Fiorentinanews.com ha interpellato per discuterne con il procuratore Eugenio Ascari che ha detto: “Un cambio di agente al momento credo sia difficoltoso (condizione per la quale la Fiorentina potrebbe riaprire il discorso con l’attaccante ndr). Dalle informazioni che ho la sintonia tra Ristic e Vlahovic è totale. Per l’esperienza pregressa della Fiorentina non mi aspettavo nuovamente un caso così eclatante visto che il giocatore è un prodotto proprio del vivaio viola. Ma la riconoscenza oggi da parte dei giocatori è inesistente vedi Donnarumma“.

Poi aggiunge: “Alla Fiorentina dico di perseguire la propria strada. Oggi la viola non ha un’alternativa a Vlahovic, una lacuna perché non c’è un reale sostituto e Kokorin non lo è di certo. Da qui a gennaio si dovrà ovviare al problema. Consiglio Lucca del Pisa, è un 2000 su cui investire, già nel giro della Nazionale. Anche Scamacca potrebbe essere ideale, deve ancora sbocciare del tutto e Italiano potrebbe plasmarlo. Poi c’è Belotti, una sicurezza, tutt’e tre sono prime punte. Ma la Fiorentina potrebbe dirigersi anche all’estero”.