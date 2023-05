Ascari: “La Fiorentina può ambire ad un portiere più affidabile di Terracciano. Serve punta centrale che dia maggiori garanzie di Jovic e Cabral, anche in difesa va alzato il livello”

Il noto procuratore Eugenio Ascari ha analizzato varie tematiche di casa Fiorentina a Radio Toscana, passando dall’attualità al futuro calciomercato. Ecco le sue considerazioni: “La Fiorentina ha dimostrato di poter giocare alla pari con l’Inter rimanendo in partita fino al 95’. Nella ripresa i viola hanno avuto sempre il pallino del gioco. La Fiorentina può presentarsi alla partita col West Ham, quanto meno col 50% di possibilità. In caso di vittoria della Conference League la stagione della Fiorentina sarebbe ottima, dopo aver già raggiunto la finale della Coppa Italia. La Fiorentina merita un 8 pieno in pagella per la propria stagione”.

“Alla luce delle ultime prestazioni di Jovic credo che qualche dubbio Italiano ora lo abbia per la finale di Praga. Penso Cabral sia ancora in leggero vantaggio perchè ha dimostrato maggiore continuità rispetto a Jovic, soprattutto in Conference League. Non credo sia il momento per gli esperimenti, Italiano non andrà a snaturare il suo credo. Non vedo Kouame come possibile centravanti”.

E ancora: “Per l’anno prossimo cercherei una punta centrale da doppia cifra ed eliminerei il dubbio legato al portiere. Terracciano è un buon portiere ma credo la Fiorentina possa ambire ad un portiere di maggiore affidabilità. Ha lasciato ultimamente perplessi anche il rendimento dei difensori centrali, tanto che Ranieri ha finito per trovare spazio: anche in questo reparto si può alzare assolutamente il livello. La punta è l’assoluta priorità: nonostante il rendimento di Jovic e Cabral sia progressivamente migliorato, non può bastare. Quando Napoli ed Inter hanno preso Osimhen e Lautaro ancora non erano i giocatori di oggi”.