Ascari: “Mi aspetto di più da Nico Gonzalez, Sottil frenato dagli infortuni. Kouame? Eterno incompiuto”

L’agente FIFA e procuratore Eugenio Ascari ha parlato di Fiorentina a Radio Toscana, prendendo in esame alcuni giocatori sotto il comando di Italiano. Queste le sue parole: “Dopo quello che abbiamo visto a Torino mi aspettavo che Brekalo si inserisse più velocemente in squadra a Firenze. In quella zona di campo serve di più, perché Sottil ha avuto a che fare con problemi fisici che non gli hanno permesso di fare il salto, mentre Kouamé lo reputo un eterno incompiuto.

Da uno come Nico Gonzalez mi aspetto molto di più, ma molto dipende dalle condizioni fisiche. La Fiorentina dovrà guardarsi intorno. Sono stato in Ghana e ci sono tanti bei talenti. La società viola deve anticipare le big europee”.