Ascari: “Per mesi Milenkovic ha chiesto di essere ceduto, il rinnovo è un compromesso. Vlahovic? Sostituirlo ora sarebbe impossibile”

Il procuratore e intermediario di mercato Eugenio Ascari ha parlato a Radio Bruno Toscana del rinnovo del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic: “Obiettivamente quella di prolungare per un solo anno è una scelta insolita. Si tratta di una soluzione ibrida, anche perché il difensore chiede da mesi di essere ceduto. Evidentemente non si sono presentate occasioni concrete e quindi le parti hanno deciso di trovare un compromesso, che accontenta entrambi ma non al cento per cento”.

E poi ha aggiunto: “Milenkovic è un giocatore straordinario, che è cresciuto molto e funzionale al gioco di Italiano. Con Quarta, Igor e Nastasic credo che la Fiorentina abbia un gruppo di difensori centrali molto efficiente. Quarta titolare? E’ un’opzione da tenere in grossa considerazione perchè il ragazzo ha piedi molto educati e si integrerebbe molto bene sia con Milenkovic che con Nastasic“.

E infine su Vlahovic: “Le parole di Commisso hanno aperto a una cessione, ma venderlo adesso renderebbe impossibile trovare un sostituto all’altezza. C’è poi il discorso del rinnovo che è tutt’altro che scontato, per cui anche rifiutare oggi un’offerta importante costituirebbe un rischio. Penso comunque che la Fiorentina doveva proporre il rinnovo a Vlahovic quando Prandelli ha cominciato a farlo giocare”.