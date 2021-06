Ascari: “Quando in una società la proprietà è distante, serve un uomo di calcio che la rappresenti. Ho l’impressione che Barone non lo sia”

L’intermediario di mercato Eugenio Ascari ha parlato così a Toscana Tv: “Quando in una società la proprietà è distante, ci deve essere un uomo di calcio che la rappresenta. Commisso non può stare a Firenze sempre, e chi rappresenta la Fiorentina, ovvero Joe Barone, non è un uomo di calcio. La grossa lacuna della Fiorentina è questa. Ho l’impressione che Barone non sia un uomo di calcio”.