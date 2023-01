Ascari: “Vendendo ancora a gennaio, la Fiorentina non darebbe una bella immagine di sé. Ikoné ora è un incompiuto”

Il procuratore Eugenio Ascari è intervenuto a Radio Toscana: “La Fiorentina, anche solo per dare un segnale al mercato e al campionato, dovrebbe trattenere i suoi giocatori di maggior talento, ovvero Amrabat e Nico Gonzalez. L’argentino ha avuto problemi fisici che hanno compromesso la sua presenza al Mondiale, altrimenti sarebbe tornato a Firenze da campione del mondo. Con una sua cessione, la Fiorentina non darebbe una bella immagine di sé“.

E ancora: “Se la Fiorentina ha lavorato in sordina, in totale silenzio, per trovare un’alternativa, allora se ne può ragionare. In caso contrario, il tutto diventa estremamente più complicato. Navigare a naso non porta a risultati. Nomi utili per la Fiorentina? Ce ne sono tanti, interessanti per quanto riguarda l’intero panorama europeo. In generale, si tratta di agire al momento giusto e individuare i calciatori giusti. Faccio un nome: Gouiri, attaccante franco-algerino del Rennes, chiamato in patria ‘il nuovo Benzema’.

Su Dodô: “Ha qualche attenuante, dobbiamo concedergli il giusto tempo. Non ha giocato per tanti mesi. Ikoné? Ha disatteso le aspettative che si erano create intorno a lui, eppure i presupposti erano convincenti. Ad oggi è un incompiuto, compie prestazioni desolanti“.