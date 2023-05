Asciuti: “Commisso dovrebbe pensare meno allo stadio e più a costruire una squadra forte. Suggerisco un gemellaggio tra Fiorentina e Napoli”

“Voglio onorare in Consiglio comunale il gesto di grande sportività da parte dei giocatori della Fiorentina, che hanno atteso in campo i neo campioni d’Italia per rendere loro omaggio. È stato molto emozionante – ha detto il consigliere di Italexit Andrea Asciuti – anche l’abbraccio tra i due allenatori Vincenzo Italiano e Luciano Spalletti. È un augurio che voglio fare alla mia seconda squadra, la Fiorentina: di vincere un terzo scudetto come è riuscito al Napoli“.

“Credo che il presidente Rocco Commisso – ha aggiunto Asciuti – dovrebbe costruire una squadra competitiva e pensare invece meno allo stadio, visto che ci sono stati grandi presidenti che, in passato, negli anni ‘50 e ‘60 che con le sole risorse provenienti dalla vendita dei biglietti delle partite sono riusciti a portare lo scudetto a Firenze. La tifoseria lo merita a breve. Prendo spunto da questo gesto per chiedere un gemellaggio tra le due tifoserie, non solo perché hanno un comune rivale, ossia la Juventus, ma anche perché Firenze e Napoli sono legate per motivi storici”.

“Ci sono stati legami tra due dinastie: gli Aragonesi ed i Medici e poi, nell’800 tra i Borboni ed i Lorena. Negli ultimi decenni si sono intensificati gli scambi culturali e turistici e c’è stato anche un legame artistico, suggellato dall’incontro tra Roberto Benigni e Massimo Troisi nel celebre film: “Non ci resta che piangere”. Perdonateci per quel tricolore capovolto nella curva e per quelle scritte: Napoli campione in Italia ma non d’Italia. Non dimentichiamoci che Napoli e il Sud vengono da 160 anni di abbandono, da parte di vari Governi, anche se Napoli ha avuto grandi sindaci come Achille Lauro e, più recentemente, Luigi De Magistris”.