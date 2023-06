Aspettando Fiorentina-Roma, l’ex viola Bigica elimina la Juventus: Sassuolo avanti nelle Finals della Primavera

Sassuolo-Juventus Primavera, valido per il quarto di finale nella Final Season del Campionato Primavera, è terminato sul punteggio di 1-1, consentendo alla formazione allenata da Bigica l’accesso alle semifinali. La squadra di Paolo Montero è costretta a salutare il sogno Scudetto, cedendo ai neroverdi dell’ex allenatore della Primavera della Fiorentina.

I bianconeri erano anche passati in vantaggio al 10′ con un rasoterra di Hasa dal limite dell’area di rigore, ma sono stati raggiunti a pochi minuti dal fischio finale da Pieragnolo. Con l’1-1 finale, il Sassuolo di Emiliano Bigica conquista il pass per sfidare l’Empoli lunedì prossimo. In attesa di Fiorentina-Roma in programma per domani, sabato 3 giugno, alle ore 16:00.