Aspettando Ikoné: il francese a caccia del feeling con il gol

Nell’amichevole tra Fiorentina e Qatar conclusa a reti bianche le emozioni sono state davvero poche. I Viola hanno costruito qualche occasione e le più nitide sono capitate sui piedi di Saponara prima e Ikoné poi. Proprio il francese, a tu per tu con l’estremo difensore avversario, non ha provato a segnare con un tocco sotto e la sua conclusione rasoterra è stata ribattuta.

Ancora una volta Ikoné non riesce a sbloccarsi e questo rappresenta un problema per la Fiorentina di Italiano. Il curriculum del francese racconta di un giocatore che in carriera si trova più a suo agio nelle vesti di uomo-assist. Italiano sta cercando di sfruttare al meglio le sue eccezionali qualità tecniche per renderlo più incisivo sotto porta, ma al momento non si raccolgono i frutti.

Non rimane che attendere l’esplosione di Ikoné che probabilmente ha solo bisogno di sbloccarsi. Il tempo tuttavia è un lusso che i Viola al momento non possono permettersi tra un Jovic ancora in cerca della condizione ottimale e un Cabral fin qui con poche opportunità di calciare in porta e che deve dimostrare ancora tanto in termini di killer instinct. Aspettando Ikoné…nella speranza che il lavoro di Italiano regali al francese una nuova dimensione di goleador oltre che assist-man.