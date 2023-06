Aspettando l’ufficialità di De La Fuente, la Serie A Femminile elegge la vedova di Pablito Rossi alla sua guida

Federica Cappelletti è stata eletta questa mattina in assemblea alla guida della Serie A del calcio femminile. Lo apprende l’ANSA. La vedova dell’ex calciatore toscano Paolo Rossi era candidata unica ed è stata votata all’unanimità dai dieci club votanti.

Cogliamo l’occasione per augurare un buon mandato a Cappelletti a partire dal campionato in cui la Fiorentina Femminile ripartirà con una nuova guida tecnica. Dopo la separazione con Patrizia Panico (non ancora ufficializzata), infatti, la Viola al Rosa ripartirà da Sebastian De La Fuente, ex tecnico del Como Women.