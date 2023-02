Aspettando Sabiri. Dall’exploit col Marocco alla grande occasione in viola. Che giocatore arriva alla Fiorentina?

E’ arrivato in Germania all’età di tre anni il nuovo acquisto della Fiorentina Abdelhamid Sabiri, marocchino classe ’96. Il giocatore maghrebino, attualmente alla Sampdoria, arriverà in maglia viola la prossima estate, a partire da luglio. Una carriera fatta di alti e bassi per il giocatore nato a Goulmima, che alla Fiorentina ha la prima vera grande occasione della carriera.

Dopo non essere riuscito ad imporsi in Inghilterra con l’Huddersfield Town, tra Premier League e Championship, Sabiri è tornato in Germania, la sua seconda casa, passando al Paderborn. Lampi in mezzo a tanta discontinuità, doti balistiche sopra la media ed una spiccata personalità, non accompagnate però da costanza di rendimento e la giusta attitudine. Quindi l’approdo in Italia ed una stagione ad Ascoli che ha destato l’attenzione, dopo che nessun club di massima divisione aveva creduto in lui.

Anche alla Sampdoria Sabiri si è preso molte pause, tra acciacchi e prestazioni incolore, ma è stato comunque una carta importante per la salvezza blucerchiata nella passata stagione. “Ha delle caratteristiche sul piano balistico soprattutto, che in squadra non abbiamo. Un acquisto di valore, un giocatore che seguivamo da tempo acquistato ad un ottimo prezzo”. Queste le parole del ds Pradè al termine del mercato viola. Non c’è dubbio che il giocatore marocchino sia arrivato a Firenze ad una cifra veramente contenuta e certamente più bassa rispetto al reale valore del giocatore, che comunque ha ancora molto da dimostrare.

Sabiri ha fatto parte del gruppo del Marocco di Regragui assieme ad Amrabat, una squadra capace di spingersi fino alla semifinale del Mondiale in Qatar. Per il neo giocatore viola anche un assist (quasi un gol) nel corso della decisiva sfida col Belgio. Vedremo se il giocatore riuscirà a dimostrare con le prestazioni di valere la chance datagli dalla Fiorentina.