Assenza pesantissima per Gasperini: l’Atalanta perde il match winner dell’andata per la partita con la Fiorentina

Non ci sarà Ademola Lookman nel match di lunedì tra Fiorentina e Atalanta e si tratta di un’assenza dell’ultima ora davvero pesante: il nigeriano infatti si è procurato una distrazione muscolare al bicipite femorale destro, come riportato dal club bergamasco. Gasperini dunque perde il match winner della gara d’andata, nonché il suo capocannoniere stagionale, con 15 reti tra campionato e Coppa Italia. Di certo una notizia tutt’altro che negativa per la Fiorentina.