Assist illuminante di Kokorin, ma Tomovic e compagni danno una delusione al russo in pieno recupero

L’Aris Limassol perde la sfida contro la capolista AEK Larnaca (4-3 il risultato finale) e probabilmente esce fuori dalla lotta per il titolo. La squadra dove milita l’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, era andata addirittura in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Struski e Gomis. Ma in seguito si è fatta riprendere e scavalcare con la doppietta di Altman e il gol di Lopes.

Al 72′ è entrato in campo Kokorin e sei minuti dopo ha fornito un assist illuminante (palla filtrante in profondità) a Gomis per il 3-3. Tutto finito? No davvero. La squadra nella quale milita l’ex viola Tomovic (che ha giocato l’intero incontro) ha trovato il 4-3 definitivo al 94′ con Faraj.

AEK Larnaca momentaneamente prima con 44 punti. Aris invece quarto a dieci lunghezze di distanza.