Atalanta e Fiorentina due realtà al momento distanti, ma le basi per il processo di crescita dei viola stanno iniziando a strutturarsi

Sulle pagine di Repubblica di oggi, per introdurre la gara tra Atalanta e Fiorentina, viene fatto un confronto tra le due diverse realtà iniziando dagli avversari dei viola. La squadra nerazzurra risulta la rivelazione degli ultimi anni del calcio italiano. C’è alla base un progetto ambizioso che affonda le radici nel settore giovanile, a cui si aggiunge uno stadio appena ristrutturato con la curva bergamasca avvicinata notevolmente alla porta. Questi fattori e una grande organizzazione societaria hanno portato i nerazzurri a raggiungere per la seconda volta consecutiva gli ottavi di finale di Champions League.

In casa Fiorentina, se per lo stadio siamo soltanto al dibattito e alla polemica, resta prevista per inizio del prossimo anno la partenza dei i lavori costruzione per il centro sportivo. C’è da ricordare che quest’ultimo sarà tra i più belli d’Europa. Per quanto riguarda i progetto tecnico, complice anche il cambio di proprietà della scorsa stagione, il quotidiano sottolinea come sia soltanto l’inizio. I tempi non sono ancora maturi. Serviranno infatti tempo e organizzazione per raggiungere i traguardi attuali dell’Atalanta. Di sicuro le intenzioni ci sono e la voglia di investire del presidente Rocco Commisso non manca, ma ora come ora la sfida con i nerazzurri la sfida non può essere certo alla pari