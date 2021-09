Atalanta-Fiorentina: Come vedere la partita in DIRETTA TV. La doppia possibilità

Il campionato di Serie A per la Fiorentina riprende con la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

La gara si visibile in diretta TV (a pagamento) sia su DAZN che su Sky. In particolare su quest’ultima emittente andrà in onda su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite).

Fischio di inizio previsto per domani sera alle ore 20.45.

Per tutti quelli che non hanno accesso alle TV a pagamento, ricordiamo che ci sarà anche la diretta testuale (gratuita) su Fiorentinanews.com con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti.