Atalanta-Fiorentina, niente partita dell’ex per Muriel: per il colombiano si prospetta un lungo stop

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini in vista della partita di campionato contro la Fiorentina. Sul proprio sito ufficiale l’Atalanta ho comunicato il report medico relativo alle condizioni di Duvan Zapata e Luis Muriel. Se il primo, pur rimanendo in dubbio, è tornato a lavorare con la squadra insieme a Piccoli, il secondo può sorridere decisamente meno.

Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato per Muriel una lesione muscolare di non lieve entità, che lo costringeranno ai box per un periodo non così breve. Il colombiano dunque non sarà sicuramente della partita di sabato contro la Fiorentina, dove avrebbe recitato il ruolo di grande ex all’interno del reparto offensivo dell’Atalanta.