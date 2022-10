Atalanta-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Dopo la sosta per le Nazionali la Fiorentina torna in campo per riprendere il campionato dopo la vittoria contro il Verona di due settimane fa. L’avversaria stavolta è l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini, l’anno scorso battuta tre volte dai viola tra Serie A e Coppa Italia. I nerazzurri hanno ben 8 punti in più dei gigliati in classifica, e per il tecnico Vincenzo Italiano e i suoi è importante fare risultato per non perdere terreno contro le dirette concorrenti.

Fischio d’inizio alle ore 18, arbitra il sig. Massimiliano Irrati di Pistoia. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.