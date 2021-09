Atalanta-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Dopo la prima sosta del campionato, torna la Serie A e torna in campo la Fiorentina: a Bergamo la squadra di Italiano cerca continuità di prestazione, ma anche di risultati dopo la vittoria di fine agosto contro il Torino. E’ l’ennesima sfida all’Atalanta di Gasperini, simbolo del calo degli ultimi anni della società viola. Occasione anche per scoprire Torreira e Odriozola, sul punto di debuttare con la Fiorentina: appuntamento alle 20,45 agli ordini del sig. Marini e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.