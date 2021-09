Atalanta in campo in Champions League: Ilicic non sa più cosa vuol dire partire titolare, insostituibile il “quasi viola” Zappacosta

Josip Ilicic non sa più cosa vuol dire partire titolare. L’ex Fiorentina, infatti, in questa stagione e in particolare nelle ultime partita è sempre partito dalla panchina negli impegni della sua Atalanta. Evidentemente Gasperini, che si è espresso anche sulla sua forma fisica non eccellente, non lo ritiene in grado di partire dal primo minuto.

Ciò nonostante Ilicic abbia spesso inciso quando è subentrato, basta pensare al sontuoso assist per Zapata che ha deciso la complicata trasferta di Salerno qualche settimana fa. Il trend non cambia neanche in Champions League, neanche contro quella che in teoria è la quarta forza del girone. Nella formazione dell’Atalanta, che scende in campo adesso contro lo Young Boys, Ilicic ancora una volta non compare al contrario di Zappacosta che invece, dopo essere stato a un passo dalla Fiorentina, è un punto fermo dei nerazzurri.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ATALANTA-YOUNG BOYS:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gasperini.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Moumi Ngamaleu, Martins Pereira, Aebischer, Sierro; Siebatcheu, Elia. Allenatore: Wagner.