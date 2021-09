Attacco in emergenza per l’Atalanta: un big out e l’altro in dubbio. E spunta la sorpresa tra i pali

Tanti dubbi per Italiano a pochi giorni da Atalanta-Fiorentina, ma anche Gasperini ha i suoi problemi da risolvere. Come si legge sul Corriere dello Sport, i nerazzurri rischiano di presentarsi alla partita senza attaccanti di ruolo. Muriel è certamente out a causa di un problema muscolare, mentre Zapata sta recuperando dal trauma al ginocchio e una decisione definitiva arriverà solo a ridosso della gara. L’alternativa è Piccoli, ma il giovane attaccante non è al meglio vista la distorsione alla caviglia rimediata in Under 21.

Possibili novità anche tra i pali: Juan Musso, impegnato con l’Argentina, tornerà a Bergamo a ventiquattro ore di distanza dalla gara. Per questo, Gasperini deve valutare se impiegarlo in ogni caso e se dare fiducia all’ex viola Sportiello.