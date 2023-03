Attacco influenzale per Jovic: il serbo non sarà a disposizione contro il Lecce

Secondo quanto riporta Radio Bruno, Luka Jovic non sarà nemmeno in panchina per la partita della Fiorentina contro il Lecce a causa di una sindrome influenzale che lo ha colpito nelle ultime ore. Il serbo era stato convocato per la partita, ma non sarà a disposizione di Vincenzo Italiano.

L’allenatore viola ha optato per Kouame come unica punta titolare, supportato dal trio Gonzalez, Barak e Saponara. Parte dunque dalla pancina Cabral, che potrà entrare a partita in corso.